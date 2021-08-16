Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 77'ye yükseldi

Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz, afetin izlerini silmeye çalışıyor.

Yıkıma uğrayan bölgelerdeki temizlik ve arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıpları da giderek artıyor.

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre toplam can kaybı sayısı 74'e yükseldi.

Kastamonu'da can kaybı sayısı 62 oldu.



Sinop’ta 11 ve Bartın’da ise 1 can kaybı var.

Kastamonu ve Sinop'ta kayıp vatandaşları arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

MÜTEAHHİDİN MAL VARLIĞINA TEDBİR KOYULDU

8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö'nün mal varlığına tedbir koyuldu.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca selden etkilenen binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ölçer Apartmanı'nı 3 yıl önce yapan Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında Mehmet Ö.'nün mal varlığına da tedbir koyulduğu belirtildi. İlçede Sınarcık Mahallesi'nde ofisi bulunan ve Ezine Çayı kenarında başka apartmanın teras katında oturan Mehmet Ö., selin ardından ailesiyle ilçeden ayrılmıştı.

Soruşturma kapsamında Mehmet Ö.'nün mal varlığına da tedbir koyulduğu belirtildi. İlçede Sınarcık Mahallesi'nde ofisi bulunan ve Ezine Çayı kenarında başka apartmanın teras katında oturan Mehmet Ö., selin ardından ailesiyle ilçeden ayrılmıştı.