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Karamollaoğlu: "Erbakan Hoca'nın kemikleri sızliyeah"

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu resmi Twitter hesabından Saadet Partisi'nin kurucusu Necmettin Erbakan ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

05 Haziran 2018 Salı 16:22
Karamollaoğlu: "Erbakan Hoca'nın kemikleri sızliyeah"

Cumhurbaşkanı adayı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir sokak röportajında kurduğu 'Laiklik elden gidiyor' ve '155'i ararım, içeri aldırırım. Biz burada kürtaj yapıyoruz' cümleleriyle gündeme gelen Süleyman Çakır'ın 'gidiyor' kelimesini 'gidiyeah' diye telaffuz etmesine göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu resmi Twitter hesabından Saadet Partisi'nin kurucusu Necmettin Erbakan ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Karamollaoğlu paylaşımında, Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'nın içinde yer alması nedeniyle yapılan eleştirilerileri hedef aldı. Erbakan'ın 6 Temmuz 1996 tarihli TBMM konuşmasını paylaşan Karamollaoğlu, "Erbakan Hocanın kemikleri sızliyeah!" ifadesini kullandı.

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