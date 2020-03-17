Karantinaya da torpil işledi: Havacılık Dairesi Müdürünün kızı 'kaçırıldı!'

Paris’ten TK 1824 sefer numaralı uçuşla Türkiye götürülen TC ve KKTC vatandaşları, İstanbul Havalimanı'ndan otobüsle karantina alanına yola çıktı. Bir süre sonra polis ekipleri tarafından önü kesilen otobüsten Kıbrıslı Türk Güzide Sofi isimli yolcu indirildi. Yolcu'nun KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin kızı olduğu ortaya çıktı.



Otobüste bulunan diğer yolcuların tepki göstermesine rağmen indirilen Sofi, polis ekipleri tarafından başka bir araca alındı. Olaya ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda Twitter kullanıcısı tepki gösterdi.



SOYLU'DA AÇIKLAMA

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyada yayınlanan görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Paris'ten İstanbul’a giden yolcuların bulunduğu karantina otobüsü polis ekipleri tarafından durduruldu. İçinde bulunan KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü'nün kızı polis eşliğinde karantina aracından indirildi

SOFİ, SOYLU'YU YALANLADI...

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin kızının Türkiye'de 14 gün karantina altında tutulacağını açıklamasına rağmen, Sofi, Soylu'yu yalanlar nitelikte bir açıklama yaparak kızının Kuzey Kıbrıs'a gönderildiğini açıkladı.

SOFİ AÇIKLAMA YAPTI

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ise konuyla ilgili açıklama yaptı:

“Kızım transit olarak ülkesine geliyordu. Otobüsten alınarak transit olarak Kıbrıs'a gönderildi. Anavatan Türkiye'ye yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kızım ülkesinde karantina altına alınacak.