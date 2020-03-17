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Karantinaya da torpil işledi: Havacılık Dairesi Müdürünün kızı 'kaçırıldı!'

Paris'ten İstanbul’a giden yolcuların bulunduğu karantina otobüsü polis ekipleri tarafından durduruldu. Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı, polis eşliğinde içinde bulunduğu karantina aracından indirildi.

17 Mart 2020 Salı 23:10
5416 Okunma
Karantinaya da torpil işledi: Havacılık Dairesi Müdürünün kızı 'kaçırıldı!'

Paris’ten TK 1824 sefer numaralı uçuşla Türkiye götürülen TC ve KKTC vatandaşları, İstanbul Havalimanı'ndan otobüsle karantina alanına yola çıktı. Bir süre sonra polis ekipleri tarafından önü kesilen otobüsten Kıbrıslı Türk Güzide Sofi isimli yolcu indirildi. Yolcu'nun KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin kızı olduğu ortaya çıktı.


Otobüste bulunan diğer yolcuların tepki göstermesine rağmen indirilen Sofi, polis ekipleri tarafından başka bir araca alındı. Olaya ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda Twitter kullanıcısı tepki gösterdi.


SOYLU'DA AÇIKLAMA
TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyada yayınlanan görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Paris'ten İstanbul’a giden yolcuların bulunduğu karantina otobüsü polis ekipleri tarafından durduruldu. İçinde bulunan KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü'nün kızı polis eşliğinde karantina aracından indirildi

SOFİ, SOYLU'YU YALANLADI...

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin kızının Türkiye'de 14 gün karantina altında tutulacağını açıklamasına rağmen, Sofi, Soylu'yu yalanlar nitelikte bir açıklama yaparak kızının Kuzey Kıbrıs'a gönderildiğini açıkladı.

SOFİ AÇIKLAMA YAPTI

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ise konuyla ilgili açıklama yaptı:
“Kızım transit olarak ülkesine geliyordu. Otobüsten alınarak transit olarak Kıbrıs'a gönderildi. Anavatan Türkiye'ye yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kızım ülkesinde karantina altına alınacak.

Son Güncelleme: 18.03.2020 00:17
Anahtar Kelimeler:
KKTCKarantina
Yorumlar
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İnsan 2020-03-18 00:30:37

Böyle bir durumda bile torpil döndürürsünüz ya bardon be gardas !!!!

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Halk 2020-03-18 00:25:12

Bizim ailemizin arkadaşlarımızın canının gıymeti yok zaten bin belanızı versin sizin yüzünüzden gebereceyik bu ada da

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Şeref Koç 2020-03-18 00:32:37

Siz Kıbrıs halkı asla af etmeyecek

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Şeref Koç 2020-03-18 00:32:40

Siz Kıbrıs halkı asla af etmeyecek

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Kıbrıs için 2020-03-17 23:46:23

Müdür olmuşsun adam olamamışsın dışlayın gitsin

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GEREKSİZ TEDİRGİNLİK 2020-03-18 00:22:28

İnsanları günlerdir boş yere karantin da tutuyorlar.. Medya abartıp abartıp sunuyor haberleri.. Buvşrğs sanıldığı kadar tehlikeli değildir.

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Hüseyin 2020-03-18 01:46:52

Biz kaç gündürdür çoluk çocuk parasız pulsuz eve kapandık salakmıyız acaba diye düşünüyorum

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