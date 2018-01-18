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Kardak açıklarında denizde gerginlik yaşandı

Ege Denizi’nde Kardak Kayalıkları yakınında Yunan ve Türk Sahil Güvenlik Botu arasında kısa süreli gerginlik yaşandı...

18 Ocak 2018 Perşembe 10:04
Kardak açıklarında denizde gerginlik yaşandı
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Ege Denizi’nde Kardak Kayalıkları yakınında Yunan ve Türk Sahil Güvenlik Botu arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Yaşanan dalaşın ardından tehlikeli şekilde manevra yapan Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu çarpıştı.

Ege Denizi’nde Kardak Kayalıkları yakınında Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında kısa süreli dalaş yaşandı.

Türk karasularına giren Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında temas olduğu ancak her iki botta da herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenildi.

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Son Güncelleme: 18.01.2018 10:07
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