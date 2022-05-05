Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ozanköy'de mide bulandıran olay!
Ozanköy'de mide bulandıran olay!
Sahte pasaportla yakalandılar!
Sahte pasaportla yakalandılar!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
9 yıl hapis cezası aldı!
9 yıl hapis cezası aldı!

Kardeşini bayramda 7 bin lira için öldürmüş

İzmir'in Menderes ilçesinde tartıştığı kardeşi Abdulali Demir'i (19) bıçaklayarak öldüren Mahsun Demir'in (34) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kardeşinin kendisine 7 bin lira borcu olduğunu belirten Demir, ödemediği için tartışıp bıçakladığını söyledi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 11:54
107 Okunma
Kardeşini bayramda 7 bin lira için öldürmüş

Kasımpaşa Mahallesi'nde bayram ziyaretinde karşılaşan Abdulali Demir ile ağabeyi Mahsun Demir arasında 7 bin liralık borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Mahsun Demir, eline aldığı bıçakla kardeşi Abdulali Demir'i ağır yaraladı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulali Demir, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Mahsun Demir emniyetteki ifadesinde, kardeşinin kendisine 7 bin lira borcu olduğunu, ödemediği için tartıştıklarını, daha sonra çıkan kavgada bıçakladığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
Mantar toplamaya çıktı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti
Mantar toplamaya çıktı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti
Fotoğraf çektirmek isterken denize düştü!
Fotoğraf çektirmek isterken denize düştü!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim