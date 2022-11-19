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Kardeşini son yolculuğuna uğurladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece yaşamını yitiren 68 yaşındaki kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı.

19 Kasım 2022 Cumartesi 16:55
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Kardeşini son yolculuğuna uğurladı!



Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmit'te yaşayan, rahatsızlığı nedeniyle geçen ay Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Celal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2 haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Celal Kılıçdaroğlu, dün saat 22.00 sıralarında evinde fenalaşınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Eve gelen sağlık ekibi, Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen Celal Kılıçdaroğlu için bugün Tavşantepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu, ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu, kız kardeşi Feride Çakmak, TBMM Meclis Başkanvekili Haydar Akar, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda milletvekili katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, cenazede taziye dileklerini kabul etti.

Celal Kılıçdaroğlu, kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi

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