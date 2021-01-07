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Karı koca 6 saat arayla koronadan hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde yaşayan çift yakalandıkları korona virüs nedeniyle aynı gün 6 saat arayla hayatlarını kaybetti.

07 Ocak 2021 Perşembe 20:31
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Karı koca 6 saat arayla koronadan hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde yaşayan çift yakalandıkları korona virüs nedeniyle aynı gün 6 saat arayla hayatlarını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Cığcık köyünde eski muhtar Nuri Akgöllü ve eşi Elif Akgöllü korona virüse yakalandı. Bir süredir tedavi gören karı kocadan Elif Akgöllü bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Eşi Nuri Akgöllü ise aynı gün eşinin vefatından 6 saat sonra hayatını kaybetti. Çiftin Cığcık köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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