Karı-koca rolü oynamışlar...

Saldırıdan sonra 1200 kamera görüntüsünü izleyen polis, kısa sürede saldırganı tespit ederek harekete geçti.

Tespit edilen şüpheli kadının taksi ile Esenler'e gittiği belirlendi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada zanlının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgulamalarda bombayı koyan zanlının Küçükçekmece ilçesinde bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50’de operasyon düzenlendi. Operasyonda olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir gözaltına alındı.

İSTİHBARAT ELEMANI



Terörist sorgusunda PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden eylem yapmak için kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını itiraf etti.

TALİMAT KOBANİ'DEN



Terörist ayrıca PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani’deki merkezinden İstanbul’da eylem talimatı alarak saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.



Teröriste ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı. Tespitlere göre saldırgan, başka bir teröristle yaklaşık 4 ay önce İstanbul'a geldi.



KARI-KOCA ROLÜ



Burada PKK'lı diğer teröristlerce karşılanan saldırgan, Esenler'de Suriye uyruklu bir kişinin evinde kaldı.



Kamufle olmak için karı-koca rolü yapan teröristler, bir tekstil atölyesinde işçi gibi çalıştı.

Eylem amacıyla Türkiye'ye gelen teröristler, yakalanmamak için saldırı talimatını aldıkları Kobani'deki teröristlerle dijital araçlarla iletişim kurmadı.



Teröristlerin Kobani ile iletişiminin, Esenler'de birlikte kaldıkları kişi tarafından sağlandığı belirtildi.

POLİS DİĞER TERÖRİSTİN PEŞİNDE

Ahlam Albashir'in beraberindeki teröristin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.



Saldırıya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, zanlıların yakalanmaması durumunda Yunanistan'a kaçacaklarını söyledi. Soylu'nun açıklamasına göre; zanlılar burada infaz edilecekti. Böylece Türkiye'nin terör örgütünün ağını ortaya çıkarması engellenecekti.