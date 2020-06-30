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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, vücudunda şişe olduğu ortaya çıktı

Karaman'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Afganistan uyruklu A.E. (27) adlı erkeğin çekilen röntgen filminde, kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıktı.

30 Haziran 2020 Salı 08:53
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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, vücudunda şişe olduğu ortaya çıktı

Türkiye'de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen A.E., doktorlara karın ağrısı şikayetinin olduğunu söyledi.

Çekilen röntgen filminde A.E.'nin kalın bağırsağının bulunduğu bölgede şişe olduğu tespit edildi.

A.E.'nin makatından sokulduğu belirlenen soda şişesi, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı.

Son Güncelleme: 30.06.2020 08:58
Anahtar Kelimeler:
Karın Ağrısı
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çare tercih 2020-06-30 09:28:45

Tercihte sınır yok..bisiklet pompası olan vaka da var literatürde..kız erkek ilişkileri yasaklanan ülkelerde olacağı budur...

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Misafir Avatar
cola 2020-06-30 10:19:41 @çare tercih

aile boyu cola da olabilirdi:))

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