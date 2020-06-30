Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, vücudunda şişe olduğu ortaya çıktı

Türkiye'de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen A.E., doktorlara karın ağrısı şikayetinin olduğunu söyledi.
Çekilen röntgen filminde A.E.'nin kalın bağırsağının bulunduğu bölgede şişe olduğu tespit edildi.
A.E.'nin makatından sokulduğu belirlenen soda şişesi, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı.
Son Güncelleme: 30.06.2020 08:58
Tercihte sınır yok..bisiklet pompası olan vaka da var literatürde..kız erkek ilişkileri yasaklanan ülkelerde olacağı budur...
aile boyu cola da olabilirdi:))Beğen (2) Beğenmedim! (0)