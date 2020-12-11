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Karnındaki bebeğini kaybeden koronavirüs hastası Özge de kurtarılamadı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, koronavirüse yakalanan 7 aylık hamile Özge Demir (25), sağlık durumu ağırlaşınca ölen bebeği ameliyatla alındıktan 11 gün sonra hayatını kaybetti.

11 Aralık 2020 Cuma 14:54
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Karnındaki bebeğini kaybeden koronavirüs hastası Özge de kurtarılamadı

Kapaklı'da 1 yıl önce Özgür Demir ile evlenen, fermuar fabrikası çalışanı Özge Demir'in bir süre önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.

7 aylık hamile olan Demir, Çerkezköy ilçesindeki özel hastanede tedaviye alındı.

Gün geçtikçe sağlık durumu ağırlaşan genç kadının karnında ölen bebeği, 26 Kasım'da ameliyatla alındı.

Bebek alındıktan sonra yoğun bakım servisinde tedavisi süren Demir ise 6 Aralık'ta doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Özge Demir'in eşi ve ailesi, büyük üzüntü yaşadı.

DHA

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