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Karnından 6,4 kilo kitle çıktı

Amasya’da yaşayan Aysel Geylan, karnında oluşan şişlik nedeniyle doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonrası, Geylan'ın fazla kilo sandığı şişliğin 6 kilo 400 gram ağırlığında bir kitle olduğu saptandı.

17 Haziran 2021 Perşembe 11:37
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Karnından 6,4 kilo kitle çıktı

Amasya'nın Suluova ilçesinde karnında büyük bir şişlik oluşan 35 yaşındaki Aysel Geylan, son zamanlarda çok kilo aldığını ve ağrılarının fazla kilolarından kaynaklandığını düşündü.

Çevresi tarafından hamile sanılan Geylan'ın gittiği aile hekimi, şişkinliği gaz sanıp spor ve yürüyüş yapmasını önerdi.

Hekimin, durumun düzelmediği takdirde hastaneye müracaat etmesini söylediğini aktaran evli ve 2 çocuk annesi Geylan, 6 ay önce başlayan şişliğin giderek büyümesi üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fadıl Kara’nın tetkikler sonrası ameliyat ettiği Geylan’ın karnından 6 kilo 400 gram ağırlığında kitle çıktı. Kitleyi gördüğünde çok şaşıran genç kadın, “Ben o kadar büyüklükte bir kitle beklemiyordum. İçime nasıl sığmış. Hayret ediyorum” dedi.

YILDA EN AZ 1 KEZ JİNEKOLOJİK MUAYENE ŞART

Hastaneye geldiğinde 9 aylık hamile görünümünde olduğunu vurguladığı hastasının karnından çıkan kitlenin kanser türü bir kist olmadığı için şanslı sayıldığını belirten Prof. Dr. Kara, yılda en az bir kez yapılmasını tavsiye ettikleri jinekolojik muayenelerin ölümcül olabilecek hastalıkların erken tanısı için çok önemli olduğuna işaret etti.

Kara, “Özellikle kadın hastalıklarında, yumurtalık kistleri, yumurtalık kanserleri çok erken tanı almazlar. Onun için mutlaka belli aralıklarla jinekoloji hekimine, mümkünse jinekolojik onkoloji dalında uzmanlık yapmış kadın doğum hekimlerine gitmelerinde fayda var” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Amasya
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