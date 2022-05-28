Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza taciz iddiası
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza...
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı
Kuyumcuyu kurşunladı, 6 gün daha tutuklu kalacak
Kuyumcuyu kurşunladı
Flaş Haber
İşte yangının nedeni!
Kapat

Karnından çıkana kendi bile inanamadı!

Amasya'da yaşayan G. D. adlı 22 yaşındaki kız hayatı boyunca unutamayacağı bir olay yaşadı. Genç kız karnının giderek şişmeye başladığını fark edince üşüttüğünü düşündü. Spor yapmaya başlayan G. D., karnındaki şişlik geçmeyince kuşkulanarak durumu ailesine bildirdi. Hastaneye başvuran kız, şişliğin nedenini öğrenince şaşıp kaldı.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:32
518 Okunma
Karnından çıkana kendi bile inanamadı!

G. D. karnındaki şişliğin bir türlü inmemesi üzerine ailesine haber verip hastaneye başvurduktan sonra doktorlar şişliğin nedenini belirlemek üzere tetkik ve tahliller yaptı. Doktorların "7 aylık gebelik gibi" diye nitelendirdiği şişliğin nedeni olan 5 kiloluk kitlenin görüntüsünü 2 saatlik ameliyattan sonra gören G. D. şaşırdı.

Amasya’da yaşayan G.D. (22), karnındaki şişliği önce vücudunu üşütmesine bağladı. Sonrasında bir süre düzenli spor yapmasına rağmen şişliğin inmemesi üzerine durumu ailesiyle paylaştı. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran G.D.’nin yapılan tetkik ve tahlillerinde karnında büyük bir kitle olduğu belirlendi. İki saat süren ameliyatla hastanın karnındaki yaklaşık 5 kiloluk kitle alındı.

“7 AYLIK GEBELİK GİBİYDİ”

Ekibiyle birlikte operasyonu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, “Hastamızda geldiğinde kaburga altına kadar büyüyen 7 aylık gebelik gibi görünen bir kitle olduğunu fark ettik. Operasyonda karnı açtığımızda yaklaşık 5 kiloluk bir kitle olduğunu görüp çıkardık. Şu an hastamızın durumu iyi” diye konuştu.

“KADINLAR 6 AY YA DA YILDA BİR KEZ GENEL CHECK-UP YAPTIRMALI”

Yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmelerinin hayati riskler oluşturduğunu ve daha önce benzer şikayetlerle gelen hastalarının bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Kara, “Genç kızlarımızın ve bütün hanımefendilerin 6 ay ya da yılda bir kez kadın doğum uzmanına gidip genel bir check-up yaptırmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemek borusu olmadan doğan bebeğe mucize dokunuş
Yemek borusu olmadan doğan bebeğe mucize dokunuş
Sivas'ta kene can aldı
Sivas'ta kene can aldı
Salep soğanı toplayan 4 kişiye 438 bin lira ceza
Salep soğanı toplayan 4 kişiye 438 bin lira ceza










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim