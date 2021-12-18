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Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi!

Kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi.

18 Aralık 2021 Cumartesi 22:13
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Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi!
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Kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada 4 kişi öldü, 3'ü ağır 18 kişi de yaralandı.

Iğdır- Ankara seferi yapan Aras Turizm firmasına ait 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü, Kars- Erzurum kara yolunun Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü mevkisinde kar nedeniyle devrildi. Olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüste bulunan yabancı uyruklu Gomar Niyazoma, Emre Özsimek ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi ile Kars'taki Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

ÖLENLERİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan vefat eden yolcuların yakınları Sarıkamış Devlet Hastanesi önünde ağıt yakarak gözyaşı döktü. Kars Valisi Türker Öksüz, kazanın hemen ardından tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

Son Güncelleme: 18.12.2021 23:28
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KarsErzurum KarayoluKarsYolcu Otobüsü Devrildi
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