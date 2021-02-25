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Kars'ta sokak köpeği, ölen yavrusunun başında bekledi

Kars'ta bir sokak köpeği, aracın altında kalıp ölen yavrusunun başından uzun süre ayrılmadı.

25 Şubat 2021 Perşembe 11:18
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Kars'ta sokak köpeği, ölen yavrusunun başında bekledi

Kars'ta  sokak köpeğinin yanındaki yavrusu, aracın altında kalıp telef oldu.

Anne köpek, uzun süre ölen yavrusunun başında bekledi, yoldan geçen araçlara havladı.

Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen Kars Can Dostları Derneği Üyesi Berivan Buğan, Kars Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi.

Gelen ekipler, yavrunun ölüsünü alarak götürdü.

Anne köpek uzun süre yavrusunun öldüğü yerde bekledi.

Kars Can Dostları Derneği Üyesi Berivan Buğan, araç sürücülerinin dikkatsizliği sonucu bir cinayet yaşandığını söyledi.

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