Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kapıyı açmadı diye arabanın camlarını kırdı
Kapıyı açmadı diye arabanın camlarını...
3 gün daha tutuklu ; Ev arkadaşını bıçakladı
Ev arkadaşını bıçakladı
Sahte dolarla kumar oynadılar
Sahte dolarla kumar oynadılar
Paketçi paraları cebe attı
Paketçi paraları cebe attı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı

Kaş açıklarında göçmen teknesi battı

banner102

Antalya Kaş açıklarında içerisinde 45 kişinin olduğu tekne battı. Teknede göçmenler olduğu tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı bölgede iki fırkateynle arama kurtarma çalışması başlatıldığını duyurdu.

23 Temmuz 2021 Cuma 13:41
13 Okunma
Kaş açıklarında göçmen teknesi battı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından, Kaş'ın 161 mil güneybatısında 45 kişinin bulunduğu bir teknenin battığı, bölgede arama kurtarma faaliyetinin devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Kaş’ın 161 mil güneybatısında, Kerpe Adası’nın yaklaşık 60 mil güneyinde içinde 45 kişinin bulunduğu bir teknenin batmak üzere olduğu bilgisi alındı.

Bölgeye hemen TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal etti. Fırkateynlerimiz bölgeye intikalinden sonrasında arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı.

Türk arama kurtarma sınırları içindeki bölgede arama kurtarma sahası ilan edilerek denizcilere ilanlar yayınlandı, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı
Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı
CZN Burak'tan Kurban Bayramı paylaşımı: Sokak ortasında, dev tavada kavurma yaptı
CZN Burak'tan Kurban Bayramı paylaşımı: Sokak ortasında, dev tavada kavurma yaptı
Prof. Ceyhan: Siz kim, aşı konusunda fikir ileri sürmek kim
Prof. Ceyhan: Siz kim, aşı konusunda fikir ileri sürmek kim
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim