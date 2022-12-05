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Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı!

TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 2,88'e geriledi. Yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu.

05 Aralık 2022 Pazartesi 09:19
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Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı!



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 136,02, aylık yüzde 0,74 arttı.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,10 artmasını bekliyordu.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği öngörülmüştü.


Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.

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