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Kaybolan 3 yaşındaki Zümra Nur'dan acı haber

Beylikdüzü'nde yaşadığı binanın önünde kaybolan 3 yaşındaki Zümra Nur, apartmanın asansör boşluğunda ağır yaralı ve baygın olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Zümra Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

17 Ağustos 2021 Salı 09:18
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Kaybolan 3 yaşındaki Zümra Nur'dan acı haber

Kavaklı Mahallesi Sütçü İmam Sokak'ta yaşayan Zümra Nur Şenyurt, akşam saat 19.00 sıralarında annesiyle eve döndükten sonra yaşadıkları apartmanın önünde kayboldu. Annesiyle parktan döndükten sonra kaybolan Zümra Nur için ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen ekipler, Zümra Nur'un annesi Emine Şenyurt'tan bilgi aldı. Binada ve çevrede arama yapan ekipler, küçük kızı kaybolduğu apartmanın asansör boşluğunda baygın olarak buldu. Zümra Nur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

"2 DAKİKADA KAYBOLDU"

Anne Emine Şenyurt, olayla ilgili, "Çocukları gezdirdikten sonra apartmanın önüne getirdim. Diğer çocuğumla ilgilenirken döndüğümde Zümra yoktu. Şüpheli bir durum yoktu, gezdirdim getirdim. Çocuğum köpekle oynuyordu. 2 buçuk yaşında çocuk nereye gidebilir? Diğer kızımın yanına giderken arkamı döndüğümde yoktu. 2 dakika içerisinde kayboldu" diye konuştu.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Zümra Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
Zümra Nur
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