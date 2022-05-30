Kayboldu zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

Oğuzhan Ö.'den 8 ay önce boşandıktan sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde annesiyle yaşayan Zeynep Gürzsoy, iddiaya göre, diş kontrolü için 26 Mayıs'ta Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti ancak eve dönmedi.

Anne Ayser Gürzsoy (58), son görüştüklerinde eve dönmek için otobüs beklediğini söyleyen kızından bir daha haber alamayınca Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulundu.

Polis tarafından 4 gündür aranan Gürzsoy, sabah annesinin tapu takip ofisine döndü. Kızını karşısında gören Ayser Gürzsoy, sevinç yaşadığını söyledi.

Zeynep Gürzsoy'un, hastaneden çıktıktan sonra Nazilli'deki arkadaşının yanına gittiği ve telefonunun arızalanması nedeniyle annesine haber veremediği öğrenildi. Gürzsoy'un kayıp olarak arandığını öğrenince döndüğü ortaya çıktı.

Ayser Gürzsoy, 4 gün kızından ayrı kalınca çok merak ettiğini belirterek, "Çok şükür başına bir şey gelmeden sağ salim döndü" dedi.