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Kayınvalidesiyle birlikte ortadan kaybolan damat aranıyor!

Zonguldak'ta yaşanan olayda 2015 yılında apartman yapımına başlayan müteahhit Ragıp Bayraktar hakkında, 70 dairelik binanın ücretlerini ödeyen ama konutları teslim edilmeyen hak sahiplerinin suç duyurusunda bulundu. Hak sahipleri şikayetlerinde, Bayraktar'ın yaklaşık 50 daireyi kayınvalidesinin üzerine geçirerek kaçtıkları belirtildi.

24 Mart 2021 Çarşamba 11:33
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Kayınvalidesiyle birlikte ortadan kaybolan damat aranıyor!

Kentte müteahhitlik yapan Ragıp Bayraktar, Terakki Mahallesi Soğuksu Caddesi'nde 2015 yılında apartman inşaatına başladı. İnşaat öncesi proje üzerinden satışa başlayan Bayraktar, dairelerin büyük bölümünü sattı. Yaklaşık 70 kişi, 7 yıl önce 90 bin lira ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarla daire satın aldı. İnşaat başladıktan sonra ise sürekli durdu. Binanın 2 yılda yüzde 20'si tamamlanabildi. Zonguldak Belediyesi de 2 Mart'ta binayı yapı denetim firmasının istifası nedeniyle mühürledi. Hak sahiplerinin ise geçen sürede inşaatın bitirilmesi için yaptıkları girişimler sonuçsuz kaldı.

Yaptıkları araştırmada, binanın Bayraktar'ın kayınvalidesi Nükhet Erkaya üzerine geçirildiğini öğrenen hak sahipleri, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Bayraktar ve Erkaya hakkında, 'dolandırıcılık' suçundan şikayette bulunan hak sahipleri, dilekçelerinde, "Yapılan araştırma sonucunda Ragıp Bayraktar’ın yaklaşık 60- 70 kişinin parasını ödeyerek, satın aldığı ya da kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptığı kişilerin dairelerini kayınvalidesi olan Nükhet Erkaya’ya tapuda devrettiğini, daireleri bize vermemek için kaçırdığını ve kayınvalidesi ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek bizleri dolandırdığını öğrendik. Yapılan araştırmada yine Ragıp Bayraktar’ın taşınmazları kayınvalidesine devrettikten sonra kayınvalidesinden vekaletname alarak bir kısım daireleri vekaleten 3’üncü kişilere devrettiğini öğrendik. Ragıp Bayraktar ile birlikte hareket eden kayınvalide Nükhet Erkaya ile yapılan görüşmeler de sonuç vermedi. Nükhet Erkaya, baştan beri bu dairelerin bizlere satıldığını bilmesine rağmen Ragıp Bayraktar ile iş birliği yaparak bizleri dolandırmışlardır. Yine bizim ve bizimle aynı durumda olan diğer mağdurların dairelerinin başkalarına tekrar satılacağı duyumu alınmıştır. Şüpheliler birlikte hareket ederek, yaklaşık 60- 70 kişiyi dolandırmışlardır" dedi.

DHA

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