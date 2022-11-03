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Kayıp olan kadın erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi kadın, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu. Olayın ardından ortadan kaybolan şahıs polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

03 Kasım 2022 Perşembe 10:23
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Kayıp olan kadın erkek arkadaşının evinde ölü bulundu



Manavgat ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alamadıkları 3 çocuk annesi Aynur Çiçek’in (35) yakınları, Cumhuriyet Polis Karakoluna kayıp başvurusunda bulundu. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Çiçek’in yakınları kadının bulunması için çalışma başlattı.

Aynur Çiçek’in kaybolduğu gün, bir süredir görüşmediği erkek arkadaşı Şenol Ç. ile Emek Mahallesi'ndeki bir evden ayrıldığının belirlenmesinin ardından arama çalışmaları Şenol Ç. üzerinde yoğunlaştı. Aynur Çiçek’in yakınlarıyla telefonda görüşen Şenol Ç., değişik bahanelerle onları yanıltmaya çalışırken, bugün sabah saatlerinde Şenol Ç.'nin Emek Mahallesi'ndeki evine gelen yakınları, kapı açılmayınca pencereden içeri baktıklarında genç kadını yerde yatarken buldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan kontrolde genç kadının birkaç gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayı haber alan çocukları, kardeşleri ve diğer yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, Aynur Çiçek’in cansız bedeni Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası dedektifleri, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI
 

Olayın ardından ortadan kaybolan kadının erkek arkadaşı Şenol Ç.'nin Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

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