Kaymakcı: Kıbrıs’ta iki tarafın kabul edeceği kalıcı bir anlaşma istiyoruz

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Kıbrıs konusunda eski parametrelerle yeni bir çözüm arayışının bulunmasının mümkün olmadığına dikkati çekti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun “Türkiye-AB İlişkilerinde 2021 Beklentileri” konulu web konferansında Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulunan Faruk Kaymakcı, “Bizim istediğimiz, iki tarafın kabul edeceği kalıcı, köklü bir çözüm bulunması.” dedi.

Kaymakcı, Kıbrıs konusunda eski parametrelerle yeni bir çözüm arayışının bulunmasının mümkün olmadığına işaret ederek, Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz enerji denkleminin de olamayacağına dikkati çekti.





