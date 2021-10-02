Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
Kendisini aldattığını düşünmüş
Kendisini aldattığını düşünmüş
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Uyuşturucu zanlısına 2 gün daha ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlısına 2 gün daha...
banner107

Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi!

Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi!

02 Ekim 2021 Cumartesi 09:37
364 Okunma
Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi!
banner108

Gündüz kuşağı programlarında izleyici kitlesini çekmek için ilginç konular işlenmeye devam ediyor.

Son olarak Didem Arslan Yılmaz'ın programında gelin ve kaynana arasındaki tartışma ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

Programda gelin Akasya'nın 13 yaşında halasının oğlu tarafından istismara uğradığını söylemesi izleyenlerin kanını dondurdu.

"BENİM KOCAMI BAŞTAN ÇIKARTTIN"

Kayınvalide ise bu sözler üzerine, "Benim kocamı baştan çıkarttın" deyince, stüdyo karıştı.

Gelin Akasya bu ifadeler karşısında dayanamayarak, kayınvalidenin üzerine yürüdü.

"13 YAŞINDA İSTİSMARA UĞRADIM"

Gelin Akasya yaptığı açıklamada, "Ben 13 yaşında sadece 13 yaşında halamın oğlu tarafından istismara uğradım. Gittim babamlara anlattım. Karakola gittik ve şikayette bulundum. Halamın oğlu ceza aldı. Siz doğru bir insansınız değil mi?” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kilosu 4 bin Euro!
Kilosu 4 bin Euro!
Otogaz fiyatlarına 71 kuruş zam
Otogaz fiyatlarına 71 kuruş zam
Liseli kız öğrenciler yumruk yumruğu kavga etti
Liseli kız öğrenciler yumruk yumruğu kavga etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim