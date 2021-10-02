Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi!

Gündüz kuşağı programlarında izleyici kitlesini çekmek için ilginç konular işlenmeye devam ediyor.

Son olarak Didem Arslan Yılmaz'ın programında gelin ve kaynana arasındaki tartışma ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

Programda gelin Akasya'nın 13 yaşında halasının oğlu tarafından istismara uğradığını söylemesi izleyenlerin kanını dondurdu.

"BENİM KOCAMI BAŞTAN ÇIKARTTIN"

Kayınvalide ise bu sözler üzerine, "Benim kocamı baştan çıkarttın" deyince, stüdyo karıştı.

Gelin Akasya bu ifadeler karşısında dayanamayarak, kayınvalidenin üzerine yürüdü.

"13 YAŞINDA İSTİSMARA UĞRADIM"

Gelin Akasya yaptığı açıklamada, "Ben 13 yaşında sadece 13 yaşında halamın oğlu tarafından istismara uğradım. Gittim babamlara anlattım. Karakola gittik ve şikayette bulundum. Halamın oğlu ceza aldı. Siz doğru bir insansınız değil mi?” dedi.