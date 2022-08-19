Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler

Kayseri'de akılalmaz olay!

Akıllara durgunluk veren olay Kayseri'de meydana geldi. Düğün salonunda 'halay başı' ve 'müzik seçimi' nedeniyle kavga çıktı. 5 kişi gözaltına alınırken, kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru da yaralandı.

19 Ağustos 2022 Cuma 20:44
36 Okunma
Kayseri'de akılalmaz olay!


Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Kiçikapı Mahallesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında davetliler arasında 'halay başı' ve 'müzik seçimi' konusunda tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Gelin ve damat yakını kadın ve erkekler düğün salonunda kavga etti. Düğün salonunda büyüyen kavga yol ortasında da devam etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kısa sürede büyüyen kavgayı ayırmaya çalıştı. 2 polis memuru kavgayı ayırırken aldığı darbelerle yaralandı. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı.

Yaralanan 2 polis memuru, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kavgaya karışan Ahmet Ş., Abdullah Ş., Taner D., Murat G. ve Osman Ş. gözaltına alındı. 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Son Güncelleme: 19.08.2022 20:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu madde üretmek için kurulan sistem şaşkına çevirdi
Uyuşturucu madde üretmek için kurulan sistem şaşkına çevirdi
Afyonkarahisar’da garip hırsızlık!
Afyonkarahisar’da garip hırsızlık!
Bir çiftçi, ineklerinin sağlığını etkilediği gerekçesiyle 4G antenini söktü
Bir çiftçi, ineklerinin sağlığını etkilediği gerekçesiyle 4G antenini söktü










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim