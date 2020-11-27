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Kayseri'de kaçak peynir imalathanesine baskın

Kayseri'de peynir üretimi yapan kaçak işletmeye baskın düzenlendi. Ele geçirilen tüketime uygun olmayan 3 ton süt ürünü imha edildi.

27 Kasım 2020 Cuma 15:37
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Kayseri'de kaçak peynir imalathanesine baskın

Kayseri'de peynir üretimi yapan kaçak işletmeye baskın düzenlendi. Ele geçirilen tüketime uygun olmayan 3 ton süt ürünü imha edildi.

Kayseri'de sahte peynir üretilen işletmeye yapılan baskında, sağlıksız 3 ton süt ürünü imha edildi.
 

Kaçak peynir imalathanesine baskın - 2

Kocasinan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından "kayseri@tarimorman.gov.tr" adresine yapılan ihbar üzerine ilçe sınırları içerisinde bulunan bir işletmeye Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte dün akşam baskın düzenlendi.
 

Kaçak peynir imalathanesine baskın - 3

Yapılan baskında işletmenin onaysız olarak sağlıksız koşullarda ve uygun olmayan hammadde kullanarak sahte peynir ürettiği tespit edildi.

Kaçak peynir imalathanesine baskın - 4

İşletmede insan tüketimine uygun olmayan ve onaysız olarak üretildiği tespit edilen yaklaşık 3 ton süt ürünü ve muhtelif hammaddeler kontrol görevlileri eşliğinde belediyeye ait çöp aracına dökülerek imha edildi.

Kaçak peynir imalathanesine baskın - 5

Ayrıca işletmeye 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 55 bin 754 TL idari para cezası kesilerek, faaliyeti durduruldu.

Kaçak peynir imalathanesine baskın - 6

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için sürekli ve etkin gıda denetimlerinin mesai mefhumu gözetmeksizin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaçak peynir imalathanesine baskın - 7

Kaçak peynir imalathanesine baskın - 8

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