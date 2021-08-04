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Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:40
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Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Kayseri’nin Kocasinan ilçesinin kırsal Yüreğil Mahallesi olarak açıkladığı deprem, saat 15.38’de meydana geldi.

Yerin 6.46 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz, Kocasinan ilçesi Saraycık bölgesinde saat 15:38’de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Görevlilerimiz sahada tarama çalışmalarına başladı” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Şükürler olsun şu an için bize gelen veya tespit ettiğimiz herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 04.08.2021 17:02
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