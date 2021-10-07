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Kaza sonrası ilginç anlar: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

Özel bir fabrikanın kapısına çarparak kaza yaptıktan sonra kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, “Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin” diyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı. 4 polis memuru 1 özel güvenlik görevlisinin güçlükle müdahale ettiği sürücü uzun uğraşlar sonucu polis aracına bindirildi.

07 Ekim 2021 Perşembe 11:19
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Kaza sonrası ilginç anlar: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin
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Kaza, Aksaray-Konya karayolunda bulunan bir fabrikada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari aracıyla özel bir fabrikanın nizamiye kapısına çarpan 42 yaşındaki Adem A. kazanın ardından araçla olay yerinden kaçtı. Fabrika güvenlik görevlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine, yakın olan polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Kaçan otomobilin plakasının anons edilmesi sonrası araç E-90 Karayolunda polis ekiplerince görülerek durdurulmak istendi. Polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kısa bir kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı.

"BEN EMNİYET MÜDÜRÜYÜM, AMİR GELSİN"

Olay yerinde gözaltına alınan sürücü sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Sakin tavırlarıyla girdiği hastaneden bağırarak çıkan sürücü, 4 polis memuru 1 özel güvenlik görevlisi tarafından güçlükle kontrol altına alınmaya çalışıldı. Uzun uğraşlar sonucu araca bindirilen sürücü, “Ben emniyet müdürüyüm, amir buraya gelsin. Senin gideceğin yerdeki karakol komutanı benim. Bu hastane benim lan, gideceğiniz karakol da benim” diyerek taşkınlık yaptı. Daha sonra sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 07 Ekim 2021
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 07 Ekim 2021
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