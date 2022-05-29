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Kaza sonucu ağır yaralandılar!

Aydın’dan çaldıkları araçla İzmir'e gelen 15 yaşındaki iki çocuk kaza yaptı. Kazada yaralanan ve birçok hırsızlık suçundan kayıtları olduğu öğrenilen iki çocuğun da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

29 Mayıs 2022 Pazar 17:40
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Kaza sonucu ağır yaralandılar!

Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi’nden park halindeki otomobili çalan O.Y. ve M.A., Tire’ye geldi. İlçe merkezinde tehlikeli araç kullanan şahıslar, park halinde bulunan bir araca çarparak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine otomobilin çalıntı olduğunu belirleyen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aracı takibe aldı. Aracı ilçe merkezinde bir süre kovalayan ekipler şehir dışına çıkan otomobili gözden kaçırarak takibi sonlandırdı.

Gökçen istikametine geçen araç için jandarma ekiplerine haber verildi.

Boynuyoğun Mahallesi yakınlarında araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan çocuklar için vatandaşlar ambulans talep etti. Olay yerine gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve birçok hırsızlık suçundan kayıtları olduğu öğrenilen çocukların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
AydınTürkiyeKazaHırsızlık
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