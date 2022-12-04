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Kaza yapan araç ikiye bölündü

TEM Otoyolu'nda bir araçla çarpıştıktan sonra ikiye bölünen otomobildeki iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

04 Aralık 2022 Pazar 11:44
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Kaza yapan araç ikiye bölündü



İstanbul TEM Otoyolu'nda trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tarık P'nin kullandığı 59 UM 065 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeyken Güzeltepe mevkisinde başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen araçta bulunan Tarık P. ve yanındaki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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