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Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde ehliyetsiz ve 23 promil alkollü olduğu öğrenilen 16 yaşındaki bir gencin karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

29 Mayıs 2022 Pazar 08:53
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Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan, ehliyetsiz ve 23 promil alkollü olduğu öğrenilen 16 yaşındaki H.Y. idaresindeki otomobil ile, kavşaktan şehir içine girmek isteyen İbrahim Öztürk idaresindeki araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ağır yaralanan sürücüler H.Y.ile İbrahim Öztürk(31)'e ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık ekipleri, kazaya karışan 48 F 3119 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İzzet İyli(51), Mehmet Yılmaz(58), Emir Öztürkve Burakcan Öztürk(22)'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kazada ağır yaralanan sürücülerde H.Y.Alaşehir Devlet Hastanesi'ne, İbrahim Öztürkise Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan ehliyetsiz ve alkollü sürücü H.Y.(16), Alaşehir Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınacak.

Anahtar Kelimeler:
ManisaTürkiyeVefatKula
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