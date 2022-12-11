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Kazada ağır yaralanan oyuncu: "Burası cehennem Tolga!"

Amasya’da turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR’a çarpması nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci bir süredir hastanede tedavi görüyor. Sergen Deveci son olarak kazada hayatını kaybeden yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'le bir pozunu paylaşarak yaşadığı duyguları takipçileriyle paylaştı.

11 Aralık 2022 Pazar 19:50
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Kazada ağır yaralanan oyuncu: "Burası cehennem Tolga!"



Karadeniz turnesinde olan ‘Baş Belası’ adlı tiyatro ekibi dönüş yolunda kaza yapmış ve kazada 3 kişi ölmüştü. Boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Sergen Deveci ise ameliyat geçirmiş ve yoğun bakımdan çıkmıştı.

Bir süredir hastanede tedavi altında olan Deveci kazada ölen arkadaşı Tolga Güleryüz'le bir pozunu paylaştı.

Hayatını kaybeden arkadaşından geriye kalan bir kareye sosyal medyasında yer veren Sergen Deveci duygularını şöyle ifade etti:

"Küslüğü aşabiliyorum, hasreti yenebiliyorum da yokluk denen illet var ya hani sırt dönmek gibi olmayan... Bir sır verse biteceğini söylese keşke bu an sona yakın diye... Her şeye yettiği düşünen insan bilse keşke zamanını diyeli yendik yası da diyelim kuruttuk yanakları da ya yokluk abi? Yokluğu nasıl yeneceğiz? Seni çok özlüyorum oğlum, burası cehennem Tolga!"

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