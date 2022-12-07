Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Uyuşturucudan yakayı ele verdiler
Uyuşturucudan yakayı ele verdiler
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
banner107

Kazadan kurtuldu, yuvarlanan kayanın altında kaldı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü hafif yaralı olarak araçtan çıktı ancak kazanın etkisi ile yuvarlanan kayanın altında kalarak hayatını kaybetti.

07 Aralık 2022 Çarşamba 09:15
434 Okunma
Kazadan kurtuldu, yuvarlanan kayanın altında kaldı



Dalaman’dan ilçeye bağlı Şerefler Mahallesi Kırcagedre mevkiine giden Furkan Kalyoncu yönetimindeki araç, kontrolden çıktı ve uçuruma yuvarlandı.

Araçta tek başına bulunan 25 yaşındaki Furkan Kalyoncu'nun bu kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi ve kazanın ardından kendi çabası ile araçtan çıktığı belirtildi. Bu sırada kazanın etkisi ile yerinden oynayan kaya, yuvarlanarak Kalyoncu’nun üzerine düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma yetkilileri sevk edilirken, kayanın altında kalan Furkan Kalyoncu’nun yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kalyoncu'nun cansız bedeninin çıkartılması için bölgeye iş makineleri çağrılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden Furkan Kalyoncu’nun aslen Trabzonlu olduğu, bölgeye bir eve bakmak için gittiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik KazasıMuğla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de gözler Asgari Ücret'te
Türkiye'de gözler Asgari Ücret'te
Okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı
Okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı
Engelli oğluyla dalga geçen komşusunu uyardı, sopayla öldürüldü
Engelli oğluyla dalga geçen komşusunu uyardı, sopayla öldürüldü








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim