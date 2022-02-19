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KDV indirimi öncesindeki yumurta zammına ilişkin müfettiş görevlendirmesi

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, yumurta fiyatlarında artışa gidildiği yönündeki şikayetlerin kamuoyuna yansıdığını açıkladı. Bakanlık bu iddianın soruşturulması için müfettişlerin görevlendirildiğini bildirdi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 09:54
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KDV indirimi öncesindeki yumurta zammına ilişkin müfettiş görevlendirmesi
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Ticaret Bakanlığı, KDV indirimleri öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidildiği şikayetleri üzerine müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde (ÖTV'ye tabi ürünlerden indirimli oranda KDV uygulananlar hariç) KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği anımsatıldı.


Açıklamada söz konusu düzenlemenin hemen öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikayetlerin kamuoyuna yansıdığına işaret edildi.

Bu durumu incelemek üzere müfettişlerin görevlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

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