Keçilere 'dik oyna' komutu verip horon oynattılar

Artvin’de bir köyde eğlenmek amaçlı horon oynayan vatandaşlara eşlik eden keçiler, ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Artvin’de bir köyde eğlenmek amaçlı horon oynayan vatandaşlara eşlik eden keçiler, ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu. ‘Herkes horona’, ‘dik oyna’ komutları eşliğinde keçilerle doyasıya eğlenen vatandaşların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.