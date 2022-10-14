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Kedi beslerken otomobilin altında kalan çocuk öldü

İzmit'te otomobilin altına giren kediye ekmek verirken, aracın hareket etmesi sonucu altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

14 Ekim 2022 Cuma 13:40
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Kedi beslerken otomobilin altında kalan çocuk öldü



İzmit'te, otomobilin altına giren kediye ekmek vermek isterken aracın hareket etmesi sonucu altında kalan 4 yaşındaki Umut Özsoy, yaşamını yitirdi.

Olay, dün İzmit Alikahya Mahallesi İncirli Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, Beytullah A. otomobiliyle seyir halindeyken bir evin balkonundaki akrabasını görmesi üzerine durup sohbet etmeye başladı.

Bu sırada Beytullah A.'nın otomobilin altına giren kediyi gören Umut Özsoy, ona ekmek vermek için aracın altına girdi.

Beytullah A. otomobiliyle hareket edince çocuk otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

Sürücü çocuğun yaralandığını fark etmesi üzerine hemen kendi aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk yaşamını yitirdi. 3 kardeşten biri olan Umut'un ikiz kız kardeşi olduğu öğrenildi. Umut’un cenazesi bugün Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.

Kazanın ardından çocuğun akrabası olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Beytullah A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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