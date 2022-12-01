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Kediyi fırında yakarak öldüren sanığın cezası belli oldu

Malatya'da sahipsiz kediyi çalıştığı iş yerindeki fırında yakarak öldüren sanık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savunmasında, çok pişman olduğunu belirten kişi "Psikolojik destek ve tedavi görmek istiyorum'' dedi. Mahkeme, sanığı tahliye etti.

01 Aralık 2022 Perşembe 16:29
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Kediyi fırında yakarak öldüren sanığın cezası belli oldu



Malatya'da sahipsiz kediyi fırında yakarak öldüren sanığa 3 yıl hapis cezası verildi.


11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık B.B. (18), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.

Hakim, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki tıbbi raporu okudu.

''ÇOK PİŞMANIM'' DEDİ

Sanık B.B. savunmasında, çok pişman olduğunu belirterek "Psikolojik destek ve tedavi görmek istiyorum. Söz veriyorum bir daha karşınıza böyle çıkmayacağım" ifadesini kullandı.

3 YIL HAPİS CEZASI VE TAHLİYE
 

Mahkeme, 3 yıl hapis cezası verdiği sanığı tahliye etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hacıabdi Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çalışan B.B'nin 18 Ekim'de gece saatlerinde sahipsiz kediyi fırına atarak ölümüne sebep olduğunu güvenlik kamerası kaydından izleyen iş yeri sahibi O.Ö, konuyu emniyete bildirmişti.

Gözaltına alınan B.B, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmıştı.

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