Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' yorumu

İzmir Çeşme’de Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) 35. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Tabii bu bizim ittifaka bağlı. Onlarla oturup karar vereceğiz. Hem ittifak kurup hem de ‘ondan bağımsız karar vereceğim’ derseniz olmaz” dedi.

