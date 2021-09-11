Künye
Kıbrıs 32
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Gökhan Takımcılar cezaevine gönderildi
Gökhan Takımcılar hakkında karar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' yorumu

11 Eylül 2021 Cumartesi 16:00
15 Okunma
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' yorumu

İzmir Çeşme’de Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) 35. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Tabii bu bizim ittifaka bağlı. Onlarla oturup karar vereceğiz. Hem ittifak kurup hem de ‘ondan bağımsız karar vereceğim’ derseniz olmaz” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: 2023 hedeflerine adım adım yaklaşıyoruz
Erdoğan: 2023 hedeflerine adım adım yaklaşıyoruz
Barajı'nın suları çekildi: Mezarlar gün yüzüne çıktı
Barajı'nın suları çekildi: Mezarlar gün yüzüne çıktı
Okulun ilk günü bu satırları yazdı: Annem melek oldu
Okulun ilk günü bu satırları yazdı: Annem melek oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim