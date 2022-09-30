Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
banner107

Kendini 'şifacı' olarak tanıttı, 'cinsel istismar'dan tutuklandı

Tunceli'de, kendisini, 'şifacı' olarak tanıtan Hasan Vural'ın (69), parkta, 19 yaşındaki zihinsel engelli kıza tacizde bulunduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vural, kızın ailesinin şikayetiyle gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

30 Eylül 2022 Cuma 13:05
322 Okunma
Kendini 'şifacı' olarak tanıttı, 'cinsel istismar'dan tutuklandı



Tunceli kent merkezinde yaklaşık 2 yıldır kendisini, 'Ben öldüm, geri döndüm, sürekli uçuyorum ve insanların üstündeki nazarı çıkarıyorum, şifacıyım' diye tanıtan Hasan Vural, bankta oturan bir kızın yanına oturup "Sende nazar var, ben çıkarayım" dedi.

Kısa süre sonra kızın elini tutan, boynuna ve beline dokunarak, hırkasının altından masaj yapan Vural'ın görüntüleri, parktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin ellerine ulaşmasıyla zihinsel engelli olduğu öğrenilen kızın ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip Vural'dan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vural, çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya’dan ziyaretine gelen kardeşini 5 kez bıçakladı
Almanya’dan ziyaretine gelen kardeşini 5 kez bıçakladı
Çavuşoğlu: Madem tırmanma istiyorsunuz...
Çavuşoğlu: Madem tırmanma istiyorsunuz...
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sert sözlerine Bakan Soylu'dan aynı sertlikte yanıt
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sert sözlerine Bakan Soylu'dan aynı sertlikte yanıt










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim