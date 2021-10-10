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Kendisine satırla saldıran sevgilisi için adliye önünde yerlere yatıp feryat etti

Hatay'da bir iş yeri önünde satırla sevgilisine saldırıp yaraladıktan sonra gözaltına alınan genç, adliyeye sevk edildi

10 Ekim 2021 Pazar 14:40
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Kendisine satırla saldıran sevgilisi için adliye önünde yerlere yatıp feryat etti
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Hatay'da bir iş yeri önünde satırla sevgilisine saldırıp yaraladıktan sonra gözaltına alınan genç, adliyeye sevk edildi Adliye önünde kendisini yaralayan Oğuzhan Kaplan'ı bekleyen Elif Dernekçi, "Onu affedin onun tutuklanmasını istemiyorum" diyerek sinir krizi geçirdi.

Hatay'da geçen cuma günü bir iş yeri önünde satırla sevgilisi Elif Dernekçi'yi saldırıp yaraladıktan sonra gözaltına alınan Oğuzhan Kaplan, adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İş yeri önündekilerin müdahale etmemesi nedeniyle tepki çeken saldırıyla ilgili genç kız, şikayetçi olmadı. 5 kişinin gözü önünde satırlı saldırıyı gerçekleştiren Oğuzhan Kaplan gözaltına alındı. Sevgilisini satırla yaralayan Kaplan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme: 11.10.2021 00:13
Anahtar Kelimeler:
Hatay
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