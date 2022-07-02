Kendisini almaya gelen sağlıkçılarla tartıştı

Antalya'da bir kişi kendisini almaya gelen sağlık ekiplerine saldırdı.

Olay, 28 Haziran günü saat 03.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sağlık ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'göğüs ağrısı' ihbarıyla adrese gitti.

Caner D. adlı hastayı koluna girip, ambulansa kadar getiren ekipler, sedyeye uzanmasını istedi. Sedyeye yanlış uzanınca kendisini uyaran sağılık görevlilerine küfredip, tehdit eden Caner D., tedavi olmak istemediğini belirterek, başka bir ambulansın gelmesini istedi.



Ambulanstan indikten sonra da küfürlerine devam eden Caner D., Acil Tıp Teknisyeni Musa Özbay'a saldırdı.Özbay, kendisini korumak için Caner D'yi itti.

Bunun üzerine Caner D., yerden aldığı kaldırım taşıyla Özbay'a saldırıp, yere düşürdü. Caner D., yere düşürdüğü Özbay'ı tekmeledi.



Diğer 2 sağlık personeli ise saldırıdan korunmak için kendilerini ambulansa kilitledi. Caner D.'nin attığı kaldırım taşı ambulansın camını kırdı, kaportasına zarar verdi.



Olay sonrası kaçan Caner D. aranıyor.