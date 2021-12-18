Kendisini yaraladı: ‘Birini bıçakladım’ deyince polis yaralı aradı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde isminin Suat olduğu belirtilen kişi, bir elektrikçi dükkanının önüne gelerek 3 kişiyle kavga ettiğini, birisini bıçakla yaraladığını iddia ederek polisi aramalarını istedi.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bu kişinin elindeki bıçağı alarak tedavisi için ambulansa götürdü. Yüzünden akan kanla ambulansa giden Suat adlı kişi, polislere kavga sırasında birini yaraladığını söyledi.

POLİS YARALI ARADI



Bunun üzerine polis ekipleri, bölgede ve metruk binalarda saatlerce yaralı aradı.

Olumsuz bir duruma rastlamayan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden alkollü kişinin kavga etmediğini, girdiği metruk binada bıçakla kendisini yaraladığını tespit etti.