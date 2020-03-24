Kenevirden maske üretildi

Rize’de kenevirden yapılma Rize bezleri Koronavirüs ile mücadelede kullanılmaya başlandı.

İyidere ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından üretilen ve antibakteriyel bir ürün olan Rize bezinden yapılan maskeler halka dağıtıldı.

ANTİBAKTERİYEL BİR BEZ OLDUĞU İÇİN BÖYLE BİR İŞE GİRİŞTİK

Karaborsaya düşen maskelerin vatandaşla ücretsiz olarak buluşturulmasını hedeflediklerini dile getiren İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, şunları söyledi: “Bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs vakasından sonra ülkemizin ve devletimizin aldığı önlemler ortada. Yaklaşık 2 haftadır yoğun bir şekilde mücadele devam ediyor. Bu mücadelenin içerisinde almamız gereken önlemleri de devletimizin bildirgesi çerçevesinde kaymakamlığımız ile birlikte ortak bildirgeler ile almaya çalışıyoruz. 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük ve en büyük olayın işportacıların eline düşen maske olayı vardı. Maske olayı aklımıza geldi. Rize beziyle bu işi aşabilir miyiz diye baktık. Antibakteriyel bir bez olduğu için de böyle bir işe giriştik."

Başkan Mete ve beraberindekiler daha sonra kursiyerler tarafından evlerde Rize bezinden dikilen maskeleri sokakta bulunan vatandaşlara ve esnafa dağıttı.