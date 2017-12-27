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Keşfettiği böceğe babasının adını verdi
Keşfettiği böceğe babasının adını verdi
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Keşfettiği böceğe babasının adını verdi

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Erzurum'da, 30 yıldır böcekler üzerine bilimsel çalışma yapan Prof. Dr. Erol Yıldırım, Diyarbakır'da keşfettiği bir böcek türüne babasının ismini verdi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:24
Keşfettiği böceğe babasının adını verdi
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Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde yaklaşık 30 yıldır böcekler üzerine bilimsel çalışma yapan Prof. Dr. Erol Yıldırım, Diyarbakır'da keşfettiği bir böcek türüne babasının ismini verdi.

Kentte, yarım asır önce kurulan ve 50 bin çeşit böceğin bulunduğu "Entomological Museum of Erzurum Turkey" adıyla uluslararası böcek müzeleri arasına giren müzede 30 yıldır görev yapan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Yıldırım, doğada yaptığı araştırmalar sonucu bulduğu yeni türleri bilim dünyasına kazandırıyor.

Böceğin ismini "Tiphia Bahattini" koydu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaptığı çalışma sırasında Hymenoptera takımı Tiphiidae familyasına ait bir böcek türü keşfeden Yıldırım, dünya için yeni bir tür olan böceğe babası Bahattin Yıldırım'ın isteği üzerine "Tiphia Bahattini" ismini verdi.

"Yöre ismi verilen böcekler, bulundukları ülkenin tapusudur"

AA muhabirine, "Tiphia Bahattini" ismini uluslararası dergide yayımlatarak dünya literatüründe yerini almasını sağladığını anlatan Prof. Dr. Yıldırım, yeni buldukları böcek türlerine bulundukları yörenin ismini verdiklerini anımsattı.

Yöre ismi verilen böcek türlerinin adeta bulundukları bölgenin tapusu gibi olduğunu belirten Yıldırım, "Müzemizde 200'ün üzerinde dünyada sadece tip materyalleri olan böcek türleri var. 20'nin üzerinde de benim tanımladığım yeni böcek türleri var. Böceklere bulundukları yöreden esinlenerek 'Microdynerus Erzincanensis', 'Leptochilus Palandokenicus', 'Onychopterocheilus Sarikamisensis', 'Athous artvinensis' gibi isimler veriyorum" dedi.

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