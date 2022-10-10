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Keşif dalışında ilk defa görüldü!

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de alanında uzman akademisyenlerin keşif dalışında bu kez bölge de ilk defa istilacı türlerden zehirli dikenleri bulunan çizgili kedi balığı (Plotosus lineatus) görüntülenirken kıyıya kadar yerleştiği belirlendi.

10 Ekim 2022 Pazartesi 11:38
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Keşif dalışında ilk defa görüldü!



Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas ile birlikte 6 kişilik ekip Erdemli-Silifke ilçeleri arasında "Deniz canlıları müzesi faaliyeti altyapısının geliştirilmesi" projesi nedeniyle istilacı türlerle ilgili keşif dalışı gerçekleştirdi.

2 gün süreyle dalış yapan ekip, pilot bölge Akkum kayalıkları çevresinde Kızıldeniz'den Türkiye'ye gelen zehirli dikenleri bulunan çizgili kedi balığını 321 kilometre Akdeniz'e kıyısı bulunan Mersin'de ilk defa görüntüledi.

Ekip aynı zamanda 10 yıl önce Akdeniz'e giren 1 yıldır da takip edilen yerli barbunun popülasyonunu etkileyebileceği değerlendirilen sivri burun barbunların yoğun olarak ürediğini kaydetti.

"ZEHİRLİ, TEMAS HALİNDE SAĞLIK KURUMUNA GİTMEK GEREKİYOR"

Çizgili kedi balığı türünün dikenlerinde aslan balığı gibi zehir bulunduğuna dikkat çeken Porf. Dr. Ayas, "Hem sırt yüzgeci, hem göğüs yüzgeçlerinde çok sayıda ışın bulunuyor, kemiksi ışın. Ve bunların içerisinde de zehirler var. Bu türle insanlarımız karşılaştığında özellikle yaralanmalar durumunda acilen bir sağlık kurumuna gitmeleri gerekiyor. Çünkü bunun dikenleri battığında ağrılı ve ciddi yangılı semptomlar geliştirebiliyor. Aslan balığı gibi aslında etinde de zehir yok. Tüketimi sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AkdeniZçizgili Kedi BalığıPlotosus Lineatus
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