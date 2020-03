Kıbrıs Barış Kuvvetleri İstihbarat eski başkanı koronavirüsten öldü

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanlığı’na bağlı İstihbarat Daire eski başkanlarından Aytaç Yalman, koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Yalman ile birlikte Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıktı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Aytaç Yalman hakkında yaptığı açıklamada "Yapılan testler sonucunda eşi dahil pozitif çıktı. Yalman'ın ölümüyle can kaybı 3 oldu" dedi. Bakan Koca, “Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık. Şu an elimizde 115 bin kit var. Ayda 1 milyon en az üretebilir kapasitedeyiz. Her ay istediğimizde 2 milyona da çıkabilir. Şu an kit sorunumuz yok” ifadelerini kullandı.

ASKERİ KARİYERİ

1960 yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulu'ndan, 1971 yılında Kara Harp Akademisi'nden ve 1976 yılında da Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu. 1961-1976 yılları arasında Kara Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde Takım ve Bölük komutanlıkları ile Karargâh Subaylığı ve Kurmay Başkanlıkları görevlerinde bulundu. 1976-1980 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, 1980-1982 yılları arasında Ege Ordusu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak görev yaptı.

1982-1983 yılları arasında 50. Piyade Alay Komutanlığı görevini icra etti. 1983-1985 yılları arasında Kara Harp Akademisi, 1985-1986 yılları arasında da Kara Harp Okulu Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Kara Harp Okulu Komutan Yardımcılığı'na, 1987 yılında da 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na atandı, 1990 yılında ise Tümgeneral rütbesine terfi etti. 1990-1993 yılları arasında Kara Kuvvetleri Personel Daire Başkanlığı, 1993-1994 yılları arasında Piyade Okul Komutanlığı yaptı. Aynı yıl Korgeneral rütbesine terfi etti ve Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevine atandı. 1995-1998 yılları arasında Adana'da bulunan 6. Kolordu Komutanlığı görevini yürüttü.

1998 yılında Orgeneral rütbesine terfi ederek 2. Ordu Komutanlığına atandı.

1998 yılında Suriye ile yaşanan kriz sonrası 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana Mutabakatı gereği, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini yürüttü. 24 Ağustos 2000 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı.

24 Ağustos 2002 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. 29 Ağustos 2004 tarihinde emekli oldu