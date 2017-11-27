Kıbrıs dahil birçok konuda işbirliği ileri taşınacak

TC Başbakanı Binali Yıldırım'ın İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinde, iki ülkenin yeni dönemde, Kıbrıs dahil birçok konuda işbirliğini daha ileriye taşıma konusundaki ortak iradesi ve kararlılığı vurgulandı.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden Yıldırım ile May'in görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, görüşmede, iki ülkenin içinden geçtikleri yeni dönemde işbirliğini daha da ileriye taşıma konusundaki ortak iradesi ve kararlılığı bir kez daha vurgulanırken, özellikle ekonomi, ticaret ve savunma sanayi alanlarında ortaklıkların derinleştirilerek daha ileriye taşınması arzusu ifade edildi.

İki dost ve müttefik ülke, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın ikili ve bölgesel konularda sahip oldukları görüş birliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi, terörle mücadeleden Kıbrıs'a, birçok alan ve konuda ikili temas ve işbirliğinin artarak devam etmesi üzerinde mutabık kalındı.