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"Kıbrıs'ın Fethinin 450. Yılı Uluslararası Sempozyumu" Antalya'da başladı

Antalya'da başlayan "Kıbrıs'ın Fethinin 450. Yılı Uluslararası Sempozyumu" kapsamında 13 oturumda yaklaşık 50 bildiri yayımlanacak.

22 Kasım 2021 Pazartesi 18:39
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"Kıbrıs'ın Fethinin 450. Yılı Uluslararası Sempozyumu" Antalya'da başladı
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs'ın 450. Yılı Kutlama Platformu ile gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek sempozyum, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bumin Kaan Konferans Salonu'nda başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, sempozyumun açılışındaki konuşmasında, Kıbrıs'ın fethinin 450'inci yılında böyle bir uluslararası sempozyumun düzenlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs'ın geçmişte çok önemli işlevler gördüğüne dikkati çeken Kuşoğlu, "Kıbrıs doğu ile batı, güney ile kuzey arasında önemli bir geçiş noktası. Dünyada yeni bir denge arayışı var. Bu denge arayışında Kıbrıs'ın önemli bir görevi mevcut. Küresel güçler arasındaki güç çatışmasında Kıbrıs'ın geçmişten gelen önemi devam edecektir."değerlendirmesinde bulundu.

Kuşoğlu, sempozyumdaki kayıtların herkes tarafından okunmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğdu, Prof. Dr. Ulvi Keser, Prof. Dr. Nazif Öztürk, Ahmet Zeki Bulunç ve Ali Rıza İşipek sunumlarını yaptı.

Sempozyumun açılışı törenine KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker'in yanı sıra çok sayıda akademisyen katıldı.

Yaklaşık 50 bildirinin yayımlanması planlanan "Kıbrıs'ın Fethinin 450. Yılı Uluslararası Sempozyumu", 24 Kasım'da sona erecek.

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