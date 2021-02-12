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“Kıbrıs’ta artık iki devletli çözümü konuşmamız lazım”

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kıbrıs’ta artık iki devletli çözümün konuşulması gerektiğini vurguladı.

12 Şubat 2021 Cuma 11:00
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“Kıbrıs’ta artık iki devletli çözümü konuşmamız lazım”

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kıbrıs’ta artık iki devletli çözümün konuşulması gerektiğini vurguladı.

AA’nın haberine göre, Kalın, TRT Haber canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

“MİÇOTAKİS’İN AÇIKLAMALARI TAHRİKKARDIR”

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ziyarette bulunup, Rum lider ile oturup Türk askeri varlığını “işgal” olarak tanımlamasının bu sürece hiçbir şekilde katkısı olmadığını ve tahrikkar bir açıklama olduğunu belirten Kalın, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımızın açıklaması üzerine dün öğleden sonra bir açıklama daha yaptı. Orada tonunu biraz daha düşürdüğünü yani Türkiye ile Doğu Akdeniz ve diğer konularda ikili olarak birlikte çalışmak durumunda olduklarını, bu meseleleri çözmemiz gerektiğine dair mesajlar da verdi. Umarım bu yapıcı ton devam eder ve istikşafi görüşmelerin 62’nci turu mutabık kaldığımız üzere Atina’da devam eder. Henüz kesinleşmiş bir tarihi yok ama umarım mart ayı içerisinde bir tarihte bu görüşme gerçekleşir.”

Kalın, Türk askerinin adada “işgalci” olmadığını, bu ifadeyi hep reddettiklerini vurgulayarak, Türk askerinin Kıbrıs’ta barış ve istikrarın garantörü olarak bulunduğunun altını çizdi. 1974 ve öncesinde yaşananları herkesin bildiğini ifade eden Kalın, “Biz orada herhalde adadaki Türk kardeşlerimizin geleceğini Rum tarafının insafına bırakacak değildik. Yani Kıbrıs Barış Harekatı’nın yapılmasının sebebi de oydu. Yani biz bir etkiye tepki verdik orada ve o günden beri de garantör olarak oradayız. Evet, orada olmaya da devam edeceğiz tabii ki. Adadaki bu denge devam ettiği müddetçe orada olmaya da devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

“ARTIK İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ KONUŞMAMIZ LAZIM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs meselesine yönelik “İki devletli çözümden başka çıkış kalmadı” sözlerinin sorulması üzerine Kalın, “Bunu aslında bir müddettir konuşuyoruz. Biz bunu Avrupalı, Amerikalı muhataplarımız ve diğer uluslararası aktörlerle, BM yetkilileriyle de bir müddettir konuşuyoruz. Aslında bizim temel tezimiz şu; 40 kusür yıldır devam eden müzakereler sonuç vermedi ve 1974’ten beri diyelim müzakereler daha sonra başladı, 40 yıla yakındır iki toplumlu, iki kesimli bir federal yapı, devlet kurulsun modeli üzerinde konuşuldu, bunun detayları konuşuldu.” dedi.

Kalın, bunun Annan Planı ve Crans Montana’da da ele alındığını dile getirerek, “Artık iki devletli çözümü konuşmamız lazım. Çünkü öbür bütün opsiyonlar denendi, bütün alternatifler tüketildi. Aynı şeyi tekrar etmenin bir anlamı yok.” diye konuştu.

Temel meselenin Rum tarafının, Türk kesiminin siyasi eşitliğini kabul etmemesi olduğunu vurgulayan Kalın, “40 yıldır meseleyi tıkayan konu bu. Eşit görmüyor kendisini, üstün görüyor.” görüşünü paylaştı.

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