"Kıbrıs’ta kalıcı barış için tek çare, iki devletli bir yapı"

Türkiye İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi tarafından Bişkek’te düzenlenen ‘Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği’ konulu sempozyumun açılışına video mesaj gönderdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile her konuda iş birliği yapmaya, Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesini desteklemeye devam edeceklerini belirten Altun, “Geçtiğimiz yüzyılda şiddetle bitirilmeye çalışılan adadaki Türk varlığının, bugün çözüm adı altında kıskaca alınmasına razı olamayız. Bu nedenle Kıbrıs’ta kalıcı barış ve istikrar için tek çarenin, iki devletli bir yapının tesis edilmesi olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.