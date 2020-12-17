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"Kıbrıs’ta Rum kesimi olacaksa, KKTC de olmalı. Ya ikisi ya hiç”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin bir konferans konusunda Avrupa Birliği ile birlikte adım atmayı planladıklarını açıkladı.

17 Aralık 2020 Perşembe 22:32
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"Kıbrıs’ta Rum kesimi olacaksa, KKTC de olmalı. Ya ikisi ya hiç”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin bir konferans konusunda Avrupa Birliği ile birlikte adım atmayı planladıklarını açıkladı.

Çavuşoğlu “Akdeniz’de herkes olsun… Kıbrıs’ta Rum kesimi olacaksa, KKTC de olmalı. Ya ikisi ya hiç” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir televizyon kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda neler yapabileceğini diplomasi ve sahada attığı adımlarla gösterdiğini, hakça paylaşımdan yana olduğunu vurguladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin bir konferans düzenlenmesi konusunda önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği ile birlikte adım atılmasının planlandığını da söyledi.

Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz’de bir konferans düzenlenmesi konusunda önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği ile birlikte adım atmayı planlıyoruz. Herkes olacak. Akdeniz’de herkes olsun. Kıbrıs’ta Rum kesimi olacaksa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de olmalı. Ya ikisi ya hiç.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, 10-11 Aralık’taki AB Liderler Zirvesi’ni işaret ederek, son zirvedeki açıklamanın, bir önceki zirveye göre daha makul olduğunu belirtti ancak ‘Bir sonraki zirveye kadar bakacağız’ gibi tehdit dilini kullanılmasının doğru olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Yunanistan’la diyalogdan yana olduğunun altını çizdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik tavrının makul, aklı selim, dayanışma ve iş birliğine yönelik olması gerektiğinin de altını çizdi.       

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