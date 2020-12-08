Kick-boks antrenörüne 4 kız sporcuya cinsel istismardan rekor ceza

Olay, geçen yıl Nisan ayında Yavuz Özdemir’in sahibi olduğu spor salonuna giden sporcu kızlardan birinin, yaşadığı cinsel istismar olayını arkadaşına anlatmasıyla ortaya çıktı. Benzer durumun kendi başına da geldiğini söyleyen diğer kız ve arkadaşı, olayı ailelerine anlattı. Aileler, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yavuz Ö.'nün gözaltına alınması ve olayın duyulması üzerine iki kız sporcu da çocukken Yavuz Özdemir'in cinsel istismarına uğradıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu. 3'ü 18 yaşından küçük 4 kızın şikayeti üzerine tutuklanan Yavuz Özdemir hakkında birden fazla mağdura yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 101 yıldan 239 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Yavuz Özdemir bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, mağdur ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Savunmasını yapan Özdemir, kimseye cinsel istismarda bulunmadığını, kendisine komplo kurulduğunu iddia etti. Özdemir, yaşı ve sağlık durumu nedeniyle iddia olunan suçları işlemesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu bana kurulan büyük bir komplodur. Berat ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı da, şikayetçilerin, başka erkeklerle olan çarpık ilişkilerine müdahale ettiği için müvekkili hakkında iftira attıklarını ileri sürerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mağdurlar vekilleri avukatlar Gizem Özdem, Kübra Ekmen ve Evin Konuk da sanığın eylemlerinin sabit olduğunu belirterek, indirim uygulanmaksızın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiler.

71 YIL 18 AY HAPİS

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Yavuz Özdemir’i, mağdurlara yönelik, 'nitelikli cinsel istismar', 'cinsel istismar', 'cinsel taciz' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 71 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

DHA